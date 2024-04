Les comédies musicales La tournée officielle Colmar, jeudi 16 mai 2024.

Les comédies musicales La tournée officielle Colmar Haut-Rhin

Les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales.

Démarrée en janvier 2022, cette aventure réunit sur scène les plus grandes stars des comédies musicales pour vous interpréter en solo, en duo, en trio ou en collégiale les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales.

100% en live avec leurs musiciens. Plus de 50 tubes et 2H de spectacle !

Avec la présence exceptionnelle d’Hélène SEGARA

Avec Cécilia CARA, Damien SARGUE, Priscilla BETTI, Gwendal MARIMOUTOU, Ginie LINE, Alexis LOIZON… etc. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16 22:00:00

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est reservation@label-ln.com

L’événement Les comédies musicales La tournée officielle Colmar a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de Colmar