Les colloques de Cerisy « Histoire de vie, récits et savoirs expérientiels en formation et santé » Cerisy-la-Salle, vendredi 2 août 2024.

Les colloques de Cerisy « Histoire de vie, récits et savoirs expérientiels en formation et santé » Cerisy-la-Salle Manche

Vendredi

Les colloques de Cerisy « Histoire de vie, récits et savoirs expérientiels en formation et santé ».

Les colloques de Cerisy « Histoire de vie, récits et savoirs expérientiels en formation et santé ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-08

2 Le Château

Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

L’événement Les colloques de Cerisy « Histoire de vie, récits et savoirs expérientiels en formation et santé » Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2024-02-17 par Coutances Tourisme