Les collections racontées par les élèves de l’université Paris-Dauphine Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, samedi 18 mai 2024.

Les collections racontées par les élèves de l’université Paris-Dauphine Une médiation dans les salles par les étudiants de l’université Paris Dauphine Samedi 18 mai, 18h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Une médiation dans les salles par les étudiants de l’université Paris Dauphine

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du cours de Grands Enjeux contemporains dispensés à tous les élèves de la deuxième année du grade de Licence Sciences des Organisations.

Dix étudiants de l’unité d’enseignement concernée vous feront découvrir les collections accessibles du Musée : le Néolithique, l’âge du Bronze, le premier âge du Fer ou période celtique, le second âge du Fer ou période gauloise, ainsi que l’exposition temporaire D’un monde à l’autre. Autun de l’Antiquité au Moyen Âge.

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs « inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelques 3 millions d'objets dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédés.

