Les Cîmes de Valon Lacroix-Barrez, dimanche 23 juin 2024.

Les Cîmes de Valon Lacroix-Barrez Aveyron

28ème édition des Cimes du Château de Valon dans le Nord Aveyron.

Course pédestre, randonnée pédestre, courses enfants.

Aux confins des départements de l’Aveyron et du Cantal, entre la vallée du Goul et les gorges de la Truyère, voici le Carladez. Jadis haut lieu du nord Aveyron, les restes de l’extraordinaire château féodal dominent de près de 300m les profondes gorges de la Truyère dont il contrôlait accès nord-sud.

C’est dans ce cadre magnifique, mais extrême par les difficultés techniques de son parcours accidenté, que se déroulent la randonnée et la course pédestre « Les Cimes du château de Valon ».

Osez « Les Cimes du Château de Valon », une course et une randonnée pédestre hors du commun!

Réservation

06 72 36 23 59

contact@lescimesdevalon.fr

www.lescimesdevalon.fr13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23

Départ Place de la Mairie

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie contact@lescimesdevalon.fr

L’événement Les Cîmes de Valon Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2024-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ