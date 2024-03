Les chemins du deuil Cinéma La Bobine Monein, vendredi 5 avril 2024.

Les chemins du deuil Cinéma La Bobine Monein Pyrénées-Atlantiques

Conférence et débat autour du deuil sur les thèmes Le deuil c’est quoi et les étapes du deuil.

Animé par Violaine Beraud-Sudreau, Psychothérapeute et accompagnante du deuil. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05 21:00:00

Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine nos.cigognes@gmail.com

L’événement Les chemins du deuil Monein a été mis à jour le 2024-03-24 par OT Coeur de Béarn