Les Chariots de Feu – Cycle Sport & Histoire du cinéma Cinéma La Lanterne Bègles, dimanche 7 avril 2024.

Les Chariots de Feu – Cycle Sport & Histoire du cinéma Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, suite de notre cycle dédié au sport et sa représentation au cinéma, avec un film culte, mondialement connu pour sa B.O. signée Vangelis. Dimanche 7 avril, 18h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Présentation du film avant la séance par un adhérent du cinéma.

Le film

En 1919, Harold Abrahams s’impose comme le meilleur coureur à pied du collège de Cambridge, tandis qu’Eric Liddell gagnait sa première course dans les Highlands. En 1923, ils s’affrontent pour la première fois, avant de représenter tous les deux l’Angleterre aux Olympiades de Paris l’année suivante…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

