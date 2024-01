Les Chalets Saint Hugues les chalets saint hugues Saint-Pierre-de-Chartreuse, jeudi 1 janvier 2032.

Les Chalets Saint Hugues est un centre de vacances basé dans un hameau de Saint Pierre de Chartreuse en Isère à 900m d’altitude. Nous sommes situés en plein coeur du Parc naturel régional de Chartreuse dans un site calme, ouvert et propice aux découvertes natures.

Ouvert à l’année nous pouvons accueillir sur 3 étages 147 personnes et 4 classes.

Nous sommes situés à 800 mètres des pistes de ski alpin de la station associative des Egaux (5 km des pistes de Saint Pierre de Chartreuse) et 300 mètres à pied des pistes de fond et de biathlon.

Paradis de la découverte nature, de la faune et la flore local ainsi que la découverte d’activitée sportivent dans un cadre préservé.

les chalets saint hugues 137 route de Chamechaude, 38380 st Pierre de Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes