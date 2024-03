Les Célestins Colmar, vendredi 26 avril 2024.

Les Célestins Colmar Haut-Rhin

Grand concert au bénéfice de l’AMAC (Amicale de la Maison d’Accueil de Colmar Diaconat). Les Célestins 50 années d’amitié entre musiciens et autant d’années de passion pour le jazz New Orleans. 50 ans sur les plateaux et scènes de France, en Allemagne et en Suisse. L’association AMAC, les Amis de la Maison d’Accuei/ de Colmar Diaconat est un groupe de bénévoles qui accompagne les résidents de l’Ehpad du Diaconat à Colmar dans la vie de tous les jours anniversaires sorties voiture décoration fêtes diverses café gourmand contes et musique convoyage cuisine pâtisseries cafeteria groupe orange écoute musicale musique dans le parc ou au restaurant histoires et anecdotes brocante séances Snoezelen tableau d’affichage.

LE BUT DE CETTE RENCONTRE MUSICALE UN APPEL à PROJET INNOVANT!! PARTICIPER avec le Diaconat de Colmar au projet qui permettra aux résidents de partager des moments de plaisir en famille, avec leurs amis ou simplement entre voisins de chambres d’où LA CREATION de la PLACE DU PART’AGE lieu de rencontre inter services dans le parc du Diaconat de Colmar, couvert en extérieur, avec des TO ELLES AMENAGEES, VENTILEES dessinant UNE PLACE DE VILLAGE. Le parc du Diaconat de Colmar devient alors un lieu social apaisant et serein pour le bien être sécuritaire de nos ainés.

Pour rejoindre l’AMAC elisabeth.schoch@vialis.net EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

