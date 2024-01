Les Carriolades de Remilly 8ème édition Remilly-en-Montagne, samedi 18 mai 2024.

Qui n’a jamais franchi le virage de la mort au volant d’un bolide sans moteur lancé depuis le haut de ce village escarpé ne connaît pas les sensations fortes ! Les férus de rallyes auto vous le confirmeront : c’est aux Carriolades de Remilly qu’on a le plus d’émotions ! Pas d’inquiétudes, des règles de sécurité draconiennes sont exigées pour que le weekend se déroule sans accroc : casque, protections, freinage infaillible, sens de circulation pour le public, parcours protégé par des bottes de paille. Tous les pilotes devront être costumés, et chaque carriole décorée avec goût et invention ! Que vont nous concocter nos spécialistes du paddock pour pimenter la descente : un tunnel ? Un slalom ? Un tremplin ? Des colonnes romaines ?!

Essais et course spéciale (!) le samedi, avec soirée pizzas au four à pain conviviale pour tous, puis course officielle le dimanche. Vos commentateurs sportifs préférés, Thierry et Jean-Michel (ou Jean-Michel et Thierry), sauront vous informer en direct du déroulement de la course, avec leurs jingles et leurs dialogues toujours plus loufoques, diffusés en direct sur tout le parcours.

Les bénévoles des Carriolades sauront ravir vos papilles en vous proposant une petite restauration le dimanche midi. Si vous souhaitez vous inscrire et participer à cette 8ème édition des Carriolades de Remilly, adressez-vous ici : assochassignole@gmail.com. Si vous souhaitez concourir, adressez-vous là lescarriolades@orange.fr .

18 Grande Rue

Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté assochassignole@gmail.com

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19



