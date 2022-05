Les Carrières de La Lie La Roche-Vineuse, 18 mai 2022, La Roche-Vineuse.

8 8 EUR Plongeons ensemble dans l’Histoire des Carrières de La Lie, site peu connu et pourtant unique du Sud de la Bourgogne. Lors de cette balade, nous découvrirons ensemble l’Histoire du site et nous essaierons de comprendre pourquoi l’extraction de pierre était si importante et essentielle pour notre région. Nous évoquerons la notion de pelouse calcaire et ce qui en fait ses caractéristiques. La flore si particulière de ce site, les orchidées sera aussi évoquée.

Réservation sur billetweb

https://www.billetweb.fr/les-carrieres-de-la-lie1

