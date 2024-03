Les bryophytes et lichens dans les Listes Rouges du canton de Genève Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, dimanche 28 avril 2024.

Les bryophytes et lichens dans les Listes Rouges du canton de Genève Quelles sont les bryophytes et les lichens menacés de Genève et de Suisse ? Nous vous emmenons à la découverte de ces organismes et vous présentons les critères utilisés dans les Listes Rouges. Dimanche 28 avril, 14h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T14:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

Les mousses et les lichens constituent un domaine de recherche primordial aux CJBG. Une meilleure connaissance de la diversité, répartition et santé des populations des espèces endémiques du canton et de Suisse, nous permet de mettre en place les mesures les plus adaptées à leur sauvegarde.

En compagnie de deux spécialistes des cryptogmaes, initiez-vous aux critères appliqués dans les Listes Rouges et découvrez comment nous les protégeons.

Les dimanches de 14h30-17h30, agrémentez l’une de vos visites d’un atelier créatif et didactique ou d’une visite dans les coulisses de l’institution. Partage et apprentissage en famille garantis !

Conservatoire et Jardin botaniques
Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy
Chambésy 1202
+41 22 418 51 00
http://www.cjb-geneve.ch

Christine Habashi | CJBG