Les bords de Meuse Revin, samedi 7 septembre 2024.

Les bords de Meuse Revin Ardennes

Nous voilà déjà en fin d’été.Vite profitons-en pour observer la flore et la faune du moment, oiseaux en migration possible. Rendez-vous Quai Edgar Quinet, relais VTT à Revin. Horaires 13h45 à 17h. Inscription viroinvol@skynet.be ou par tél. 0032/476 75 25 37 (après 18h). GRATUIT et OUVERT à TOUS.

Revin 08500 Ardennes Grand Est

