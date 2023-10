Théâtre – Ça se complique ! Les Billanges, 14 avril 2024, Les Billanges.

Les Billanges,Haute-Vienne

Pièce de Patricia Haube. Salle des fêtes. Tarifs non communiqués à ce jour..

2024-04-14 fin : 2024-04-14 17:00:00. .

Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Play by Patricia Haube. Salle des fêtes. Prices not yet announced.

Obra de Patricia Haube. Sala de fiestas. Precios aún no anunciados.

Theaterstück von Patricia Haube. Saal der Festlichkeiten. Preise noch nicht bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-10-06 par OT Monts du Limousin