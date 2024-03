Les Belles Sorties – Fred Nevché + Ninon – Hallennes-lez-Haubourdin Espace culturel « Les Lucioles » Hallennes-lez-Haubourdin, vendredi 31 mai 2024.

Les Belles Sorties – Fred Nevché + Ninon – Hallennes-lez-Haubourdin Proposé par l’Aéronef Vendredi 31 mai, 20h30 Espace culturel « Les Lucioles » 5€, gratuit – 12 ans, sur réservation, et billetterie sur place le soir-même

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:30:00+02:00

Fred Nevché (Pop – FR)

A travers sa poésie électronique, Fred Nevché nous invite à une contemplation mélancolique et délicate du moment présent. Le dialogue entre la musique aux arrangements minimalistes et le timbre de sa voix, tantôt chantée, tantôt parlée nous immerge dans un monde de douceur qui révèle la beauté du monde.

Ninon (Chanson Pop – FR)

Avec une diction qui révèle son amour du rap NINON écrit une pop francophone dépouillée d’artifices et chargée d’émotions. Sa chanson mélancolique convoque flow rap et harmonies vocales sur des productions électros minimalistes aux accents trap.

Pour y aller :

– Bus : Lignes L5 – Arrêt « Vanderhaghen », C02 – Arrêt « J.Luxembourg », 58 – Arrêt « Les Riez »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

Espace culturel « Les Lucioles » Rue gambetta Hallennes-lez-Haubourdin Hallennes-lez-Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 17 20 40 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@hallennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/fred-nevche-ninon-hallennes-lez-haubourdin-vendredi-31-mai-20h30/?cancelurl=https%3A//mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/ »}] [{« link »: « https://www.passpasscovoiturage.fr/covoiturages-evenements/480/Les-Belles-Sorties—Fred-Nevche–Ninon—Hallennes-lez-Haubourdin »}]

MEL Belles Sorties

©Bertrand Jamot