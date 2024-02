Les Belles Goulées #4 Chantiers Tramasset Le Tourne, samedi 8 juin 2024.

Lors des Belles Goulées, évènement oenotouristique, une quinzaine de vignerons de l’Entre-deux-Mers et d’ailleurs viendront présenter leurs vins en bio, biodynamie et naturels, de 15h à 23h sous la grande halle du chantier naval associatif.

Les Belles Goulées, c’est le lien entre le patrimoine fluvial et patrimoine viticole dans un lieu historique; un espace de rencontres et de découvertes gustatives, artistiques et festives, ancré dans une démarche respectueuse de l’environnement. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Chantiers Tramasset 20, Esplanade Josselin

Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine asso@chantierstramasset.fr

