LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin, mercredi 22 mai 2024.

Et si, comme Fred l’Explorateur, chaque enfant faisait de son imagination une aventure extraordinaire ?Fred l’explorateur part pour des aventures extraordinaires avec ses deux fidèles compagnons : sa guitare et son petit robot.Vous les enfants, vous ne serez pas de trop pour aider Fred et ses amis à passer les différents obstacles. Un spectacle interactif et musical qui éveille l’imagination tout en s’amusant au travers d’inoubliables aventures. Alors, n’hésitez plus ! Partez dans la forêt magique, nagez au milieu de l’océan et volez même dans l’espace avec Fred l’Explorateur, Zita la Guitare et Zoom le petit Robot ! Un spectacle qui plaira aux petits comme aux grands !

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-22 à 15:00

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59