LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin, samedi 4 mai 2024.

Et si, comme Fred l’Explorateur, chaque enfant faisait de son imagination une aventure extraordinaire ?Fred l’explorateur part pour des aventures extraordinaires avec ses deux fidèles compagnons : sa guitare et son petit robot.Vous les enfants, vous ne serez pas de trop pour aider Fred et ses amis à passer les différents obstacles. Un spectacle interactif et musical qui éveille l’imagination tout en s’amusant au travers d’inoubliables aventures. Alors, n’hésitez plus ! Partez dans la forêt magique, nagez au milieu de l’océan et volez même dans l’espace avec Fred l’Explorateur, Zita la Guitare et Zoom le petit Robot ! Un spectacle qui plaira aux petits comme aux grands !

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 16:00

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59