Les Avant-Scènes de La Fourberie: Saint Lunaire Centre Culturel jean Rochefort 35 Cannes, mardi 16 avril 2024.

>Les Avant-Scènes de La Fourberie: Saint Lunaire Centre Culturel jean Rochefort 35 Cannes 16 – 21 avril

Début : 2024-04-16 10:00

Fin : 2024-04-21 12:00

Exposition de peintres, photographes, sculpteur du 16 au 21 et le 20 avril marché de créateurs, spectacles et concerts de Rock 16 – 21 avril 1

Les Avant-Scènes de la Fourberie

Centre Jean Rochefort du 16 au 21 avril :

Exposition de peintres, photographes, sculpteur de 10h à 12h et de 15h à 18h, avec :

Romain Garnier, Bernard Le Foll dit Breval, Béatrice Buquen, Catherine Porée, Typhaine Godefroy, Eric Aufrère, Youna Manini, Blandine Bernou, Richard Dhennin.

Entrée libre.

Le 17 avril à 17h30 : Vernissage de l’exposition

Le 20 avril à partir de 15 heures et jusqu’à 20h30 :

Marché de créateurs avec :

L o collection, Marie-Pierre Grandi, Virginie Boisgerault, Emilie Jullerot, Angélique Ménage, BlueLuenn, Emilie Paumier, Anne-Flore Bograkos, La Maille à Dreuz.

17h : La Petite galerie des Chimères, lecture et vidéo autour des œuvres de Richard Dhennin. Un univers étrange, peuplé de chimères et des scientifiques prêts à tout pour vous le faire découvrir. Un voyage en texte et en image. Raconté par Serge Cazanave. Tout public à partir de 6 ans.

18h : L’eau vive, lecture, chant, musique de et par Michaël Pothlichet. Au fil de récits, de chansons et de musique sur le thème de la mer, c’est une invitation au voyage qui vous attend. On y croisera des marins à la découverte de trésors, d’étranges habitants des profondeurs et bien d’autres personnages. Laissez-vous embarquer pour 45 minutes d’aventure.

Tout public à partir de 6 ans.

19h : Remise des prix du concours de dessin et du prix du public de l’exposition

19h30 : Concert de Rock, NO NAME groupe lunairien. NO NAME propose des œuvres revisitées des années 80/90 à aujourd’hui ainsi que des compositions originales, dans un style pop/rock, alternant des titres Français et Anglais

Tarifs :

Tarif plein : ensemble de la journée (2 spectacles plus le concert) : 15 euros

Tarif réduit : enfant de 8 à 16 ans, étudiant, demandeur d’emploi : 8 euros

Tarif plein pour un seul spectacle : 8 euros

Taris réduit pour un spectacle : 4 euros

Tarif plein pour le concert : 12 euros :

Tarif réduit pour le concert : 6 euros

Gratuit moins de 8 ans.

Renseignements/Réservations lapasseeproduction@gmail.com 0675649125 Line Raynard

Saint Lunaire Centre Culturel jean Rochefort 35 Bd de la Mer Vallon Provençal Cannes 06150 Alpes-Maritimes