LES ATELIERS THEATRE Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, mercredi 12 juin 2024.

LES ATELIERS THEATRE COMPAGNIE SEPT SEPTEMBRE Mercredi 12 juin, 20h00 Maison de L’Environnement Entrée gratuite, sur réservation

NOTRE MUSÉE : une allégorie de notre monde où se mêlent l’art et la vie. « C’est du toc la nature, c’est de l’art mal copié ».

Avec les 12 comédiens de l’atelier du mardi : Hélène Cazé, Brigitte Cid, Florian Clerc, Véronique Cransac Le Tutour, Pauline Denby Wilkes, Mylène Huguenin Clément, Claudie Le Bail, Corinne Lenglart, Lydie Morge, Martine Régent, Ophélie Robert et Marie Van Der Mersch

Mise en scène et réécriture : Catherine Lenne

UN IDÉAL : une pièce qui décrit, avec humour et poésie, les vices de la société victorienne, cynique et décadente.

Avec les 7 comédiens de l’atelier du lundi : Rattanak Chhung, Claire Duflot, Renée Durand, Thomas Gaze, Séverine Marlière, Joëlle Mellot et Franck Thomazeau

Mise en scène et réécriture : Catherine Lenne

Maison de L'Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28

Compagnie Sept Septembre