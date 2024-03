Les ateliers Baba Yaga A petits petons Médiathèque intercommunale Blanzac Coteaux-du-Blanzacais, samedi 13 avril 2024.

cet atelier d’éveil et de mouvement tout en douceur est à partager en famile. Comptines à gestes, jeux sensoriels et éveil corporel, danses parents-bébés en portage ou au sol sont autant de propositions complices pour jouer ensemble. atelier dans le cadre du festival graines de mômes organisé par la Médiathèque départementale de la Charente de 3 mois à 1 an 45 min sur inscriptions au 05.45.61.33.93 ou mediathequeblanzac@cdc4b.com( places limitées), gratuit

Médiathèque intercommunale Blanzac 8 route de Montmoreau 16250 Coteaux du Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Saint-Léger Charente Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mediathequeblanzac@cdc4b.com »}]