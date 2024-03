Les As de la Jungle 2 : Opération Tour du Monde Cinéma Arvor Rennes, dimanche 14 avril 2024.

Les As de la Jungle 2 : Opération Tour du Monde Projection de film d’animation avec sous titrage SME pour le Festival national du film d’animation Dimanche 14 avril, 14h00 Cinéma Arvor Le billet pour une projection est à 3,80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T14:00:00+02:00 – 2024-04-14T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T14:00:00+02:00 – 2024-04-14T15:30:00+02:00

Synopsis : Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée. Du Pôle Nord à l’Extrême-Orient, traversant des montagnes, des déserts et des océans, nos héros vont devoir parcourir le monde à la recherche d’un antidote, loin de leur jungle favorite !

Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://festival-film-animation.fr/accessibilite/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 47 71 99 »}]

animation 3D