LES ART’TITUDES DE FLOURENS SALLE DES FETES Flourens, vendredi 26 avril 2024.

Découvrez des artistes et leurs œuvres exceptionnelles autour du sculpteur Dominique Rayou, et le peintre O.J Vincent.

Chaque année depuis 2017, le Salon Art’titudes, organisé par la municipalité et la galerie Toulouse Art regroupe une 40 aine d’artistes. Cet événement attendu des amateurs d’art vous propose une exposition de sculptures, peintures et photographies le temps d’un week-end. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28

SALLE DES FETES Rue de l’Église

Flourens 31130 Haute-Garonne Occitanie accueil-mairie@flourens.fr

