Les Arts du Feu Ungersheim, vendredi 11 octobre 2024.

Démonstrations d’artisans travaillant avec le feu et ateliers participatifs.

L’Écomusée d’Alsace vous invite à rencontrer les artisans qui travaillent avec le feu ! Vous retrouverez des fileurs de verre, des forgerons, des potiers et bien d’autres prodiges prêts à vous partager leur savoir-faire unique. Au programme de ce week-end démonstrations, ateliers participatifs, animations… et le fameux cerclage de roue, une opération aussi délicate que spectaculaire. À ne pas manquer, chaque soir le spectacle équestre de la troupe Libertad. EUR.

Début : 2024-10-11 10:00:00

fin : 2024-10-13 20:00:00

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est info@ecomusee.alsace

