Les Artisans d’Art de la Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc, mardi 6 août 2024.

Des artisans vous proposent fonderie d’étain, lampes en fleurs naturelles et inclusions florales, photographie de montagne, bijoux nature et éléments, création et confection vêtements, silhouettes en papier découpé, sculpture céramique, travail du bois.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 10:00:00

fin : 2024-08-06 18:00:00

Place du village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes atelier.bodin@hotmail.fr

L’événement Les Artisans d’Art de la Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc