Les arbres et l’alimentation Arboretum de Versailles-Chèvreloup Le Chesnay-Rocquencourt, vendredi 31 mai 2024.

Les arbres et l’alimentation L’Arboretum abrite une collection d’arbres d’ici et d’ailleurs ! 31 mai – 2 juin Arboretum de Versailles-Chèvreloup Vendredi et samedi : tarifs habituels / Dimanche : entrée gratuite

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

L’Arboretum abrite une collection d’arbres d’ici et d’ailleurs !

Cette année, à l’occasion des Rendez-vous au jardin, nous vous proposons une exposition pour découvrir l’utilisation des arbres dans l’alimentation.

Un jeu de piste sera disponible à l’accueil pour découvrir l’exposition avec les plus jeunes.

Arboretum de Versailles-Chèvreloup 30 route de Versailles 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France 01 39 55 53 80 https://www.arboretumdeversailleschevreloup.fr/fr https://www.facebook.com/chevreloup Vaste espace naturel et paysager abritant une exceptionnelle collection d’arbres, l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup fait partie intégrante du domaine royal de Versailles. Depuis près d’un siècle, le Muséum national d’Histoire naturelle y développe un véritable musée vivant de l’arbre. Parking sur place – Accessible en transport via les gares de Versailles

©F-G Grandin – MNHN