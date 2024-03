Les après-midi d’Auzel’la Culture Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne Saint-Dier-d’Auvergne, dimanche 24 mars 2024.

Les après-midi d’Auzel’la Culture La mère Fillioux, Auzelloise et mère des Mères Lyonnaises Dimanche 24 mars, 10h00 Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne Déjeuner : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

De 10h à 16h

Exposition sur la vie de la Mère Fillioux, ses recettes, sa descendance familiale et professionnelle, les Mères Lyonnaises et leur héritage.

Entrée libre

De Midi à 14h

Découverte de la cuisine des bouchons lyonnais

autour d’un menu traditionnel

Participation : 15 €

De 14 h à 16 h

Menu dégustation de moments musicaux et de contes

Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne St Dier d’Auvergne Saint-Dier-d’Auvergne 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « auzellaculture@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.auzellaculture.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0609986223 »}]

exposition contes et concert

Marie Paule Dauphin