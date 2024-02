Les Apéro’Vignes Gevrey-Chambertin, vendredi 5 juillet 2024.

Les Apéro’Vignes Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

c’est le week-end ! Envie de profiter d’une bel le fin aprés midi conviviale et authentique ,en DUO ou en tribu? les pieds dans la vigne et un verre à la main?

Sandrine experte « vins et dégustation » sera votre guide à la (re)découverte des secrets des vins de Bourgogne!

2 formules 1h30 (min 6 personnes):

* à Marsannay Prix de 30e/personne avec dégustation de 3 vins appellation « Bourgogne » et « Village » et gourmandises

*à Gevrey-Chambertin Prix de 50e/personne avec dégustation de 3 vins appellation « Village » « premier cru » et « Grand cru » + gourmandises

* autres formules sur demande en duo ou autres appellations EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 05:00:00

fin : 2024-07-05 19:30:00

dans les vignes

Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté closdebourgogne@orange.fr

L’événement Les Apéro’Vignes Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2024-02-14 par COORDINATION CÔTE-D’OR