Les Apéros de l’Arantèle #15 Le Blanc, mercredi 7 février 2024.

Les Apéros de l’Arantèle #15 Le Blanc Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-07 18:00:00

fin : 2024-02-07

La MFR de la Brenne, Kaléidoscope, le Parc Naturel Régional, Destination Brenne, Initiative Brenne et les communautés de communes organisent un nouvel Apéro des nouveaux arrivants!

Rencontrer de nouvelles têtes, se faire un nouveau réseau, rencontrer nos voisins, découvrir des lieux, des espaces, des associations, des initiatives. Venez, n’hésitez pas! Les « moins nouveaux » sont les bienvenus, seuls ou accompagnés ! On vous lance un défi ? Venez avec 1 personne « nouvelle arrivante »! Apportez à grignoter, à boire, des copains et votre bonne humeur.

1 Rue Pierre Millon

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-11 par Destination Brenne