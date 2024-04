Les Amis Nos Morts le gueulard Nilvange, vendredi 19 avril 2024.

Après avoir navigué dans le milieu du hip-hop pendant de nombreuses années, Gus, collectionneur de crânes de bestioles crevées depuis ses 6 ans, crée en 2020 le concept des Amis Nos Morts. Vendredi 19 avril, 20h30

Les Amis Nos Morts sont constitués d’un vivant et de 19 cadavres.

En résumé et dans le désordre, c’est du hip hop instrumental, un one man crew, un concert animé, des cranes qui chantent, des loopers, un blaireau mort, de la mpc, des claviers, un hybride vache/sanglier avec une casquette, de l’orgue, des samples, une chorale de corbacs… toute une meute plus vivante qu’il n’y parait, regroupée autour d’une musique artisanale entièrement jouée en live, entre hip hop, électro et boite à musique.

Mélange de programmation, d’électronique et d’impression 3d, les animaux prennent vie. Ces êtres, de calcium et de plastique sont animés en direct, réagissant aux sons qui leurs sont envoyés.

Appuyés par un show lumière lui aussi contrôlé en live, les animaux prennent une 4ème dimension une fois projetée en ombres sur les panneaux présents de part et d’autre de la scène.

https://lesamisnosmorts.fr

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle