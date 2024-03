Les activités 3/6 ans > « Dans tous ses états » Saint-Lô, vendredi 26 avril 2024.

Le Musée d’Art et d’Histoire propose une activité « Dans tous ses états », le Vendredi 26 avril 2024, à 11h (durée 45 min), pour les 3/6 ans (gratuit pour les accompagnateurs).

Une visite pour un premier éveil sensible au musée où les enfants exploreront le monde des émotions en observant, en écoutant, en dessinant et en mimant. Dans l’atelier, les marionnettes réalisées par les enfants prendront vie !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 11:00:00

fin : 2024-04-26

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie musee@saint-lo.fr

