LES 9 TROUS GOURMANDS Juvignac, samedi 27 avril 2024.

LES 9 TROUS GOURMANDS Juvignac Hérault

L’événement convivial incontournable qui combine golf et délices culinaires !

Ne manquez pas cette occasion unique de marier votre passion pour le golf avec celle du savoir-faire de neuf chefs gastronomiques.

Une dégustation de vin sera également proposée sur chaque trou du parcours.

Réservez dès maintenant en formant un groupe de 4 !

Si vous êtes seul(e) nous nous chargeons de vous trouver une équipe !

QUELS CHEFS REGIONAUX ?

⁃ Jacques Mazerand (Le Mazerand, Lattes)

– Gérard Cabiron ( Meilleur ouvrier de france catégorie desserts Glacés )

⁃ Gauthier Cabiron (Croq’Gourmet, Montpellier )

⁃ Ruddy Gounnel (Le grand arbre, Montpellier )

⁃ Paul Courteaux (Le Saint-Georges, Palavas)

⁃ Philippe Combet (L’accent du soleil, Saint-Martin-de-Londres)

⁃ Thomas Réa (La table des poètes, Montpellier)

⁃ Julien Dubroc (Les docks du GR, Saint-Martin-de-Londres)

⁃ Hugo Brun (Rouge,Nimes)

Au total, 8 Cl’Hub Chefs d’Oc et 1 cuisinier nîmois, membre de la brigade du restaurant étoilé Rouge.

De plus, de nombreux lots sont à gagner alors assurez vous de vous inscrire rapidement pour avoir votre chance !

Et pour couronner le tout, nous aurons l’honneur d’accueillir les Reines de Cœur parmi nous. Une journée royale en perspective !

DROIT DE JEUX ET DE DÉGUSTATION 99 EUROS

Inscrivez-vous dès maintenant pour une journée de golf gourmande et mémorable ! 99 99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

38 avenue les hameaux du golf

Juvignac 34990 Hérault Occitanie Les9trousgourmands@gmail.com

