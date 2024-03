Les 80 ans de la Libération d’Echauffour Échauffour, vendredi 30 août 2024.

Les 80 ans de la Libération d’Echauffour Échauffour Orne

Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 2024, auront lieu les festivités commémoratives des 80 ans de la Libération d’Echauffour (évènement labellisé par la Région Normandie) lors d’un programme riche et varié. Avec la présence et la participation de nombreux partenaires et intervenants.

PROGRAMME DU VENDREDI 30 AOÛT :

Le Sentier de la Liberté , parcours pédestre organisé par le comité des fêtes et commenté par Laurent Dutertre.

Durée environ 2 heures.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 18:30:00

fin : 2024-08-30

Rendez-vous devant la mairie

Échauffour 61370 Orne Normandie cdfechauffour@outlook.fr

