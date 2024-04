LES 60 ANS DE LA GROTTE DE CLAMOUSE VISITES GUIDEES MUSICALES Saint-Jean-de-Fos, dimanche 21 avril 2024.

LES 60 ANS DE LA GROTTE DE CLAMOUSE VISITES GUIDEES MUSICALES Saint-Jean-de-Fos Hérault

Cette année, la Grotte de Clamouse fête ses 60 ans d’ouverture au public ! Un riche programme de festivités vous y attend dont une journée musicale au cœur de la grotte.

Poplitê musique brésilienne, Laurent Montagne chanson, Bololipsum groove électro et Miloon handpan.

Participez à une visite guidée et musicale, accompagnés par des artistes aux univers musicaux différents. Laissez-vous gagner par les vibrations de leur musique et entrez dans un moment hors du temps.

Poplitê musique brésilienne, Laurent Montagne chanson, Bololipsum groove électro et Miloon handpan. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

D4

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

