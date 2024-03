Les 5 sens au jardin Villa Thuret et Jardin botanique Antibes, dimanche 2 juin 2024.

Les 5 sens au jardin Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h00 Villa Thuret et Jardin botanique

Différentes activités ludiques à la portée de tous (petits et grands) vous seront proposées sur le stand pour vous permettre d’exercer vos sens :

• L’ouïe : Ecoute de chants d’oiseaux du jardin, et reconnaissance de certaines espèces à l’aide de supports visuels et d’informations complémentaires, afin de prendre conscience du rôle des signaux sonores pour la faune du jardin

• La vue : Composition artistique (Land’Art) représentant votre perception du jardin. Observations d’échantillons (feuilles, écorces) à la loupe binoculaire pour découvrir la diversité des formes présentes dans la nature

• L’odorat : Reconnaissance des plantes aromatiques à partir de leur odeur caractéristique

• Le toucher : Identification de différents échantillons végétaux présents dans des boîtes à toucher et lors d’un parcours pieds nus et les yeux bandés

NB : les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte sur le stand

Villa Thuret et Jardin botanique 90 chemin Raymond, 06160 Cap d'Antibes Antibes 06160 Cap d'Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe s., dirigé par l'Unité expérimentale Villa Thuret de l'INRAE Paca. Collections d'arbres et d'arbustes exotiques en cours d'acclimatation dans un parc paysager de 3,5 ha. Accès par le boulevard du Cap. Ouverture habituelle du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : l'été 8h-18h, l'hiver 8h30-17h30. Visites individuelles libres et gratuites. Visites de groupe payantes et sur réservation (avec possibilité de guide)

