Les 3 Heures du Soubestre Serres-Castet, dimanche 9 juin 2024.

Les 3 Heures du Soubestre Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Course à pied en solo, duo ou trio, le tout en 3 heures chrono. Réaliser le plus possible de boucles de 5,1 km (dénivelé + 120 m). Inscriptions sur pyreneeschrono.fr Nombreuses animations (en cours d’élaboration). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lescoureursdusoubestre@gmail.com

