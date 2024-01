Enfance // Compagnie Zig Zag Les 3 Chênes Loiron-Ruillé, 24 mai 2024, Loiron-Ruillé.

Enfance // Compagnie Zig Zag
Vendredi 24 mai 2024, 20h30
Les 3 Chênes

Un solo autobiographique puissant, généreux et plein d’émotion, qui questionne la construction de nos identités.

Nicolas Petisoff se raconte en traversant les événements qui ont marqué la recherche de son identité : de son enfance dans une famille adoptive cabossée à la découverte, à 37 ans, de l’histoire de sa mère biologique. Enfant unique, il se découvre un frère et une soeur. Ses racines ne sont pas celles qu’il croyait et il comprend que sa vie s’est construite sur un mensonge…

Nicolas Petisoff ne cache rien de ses dérives, de ses blessures. Il se livre avec générosité et touche juste. Une mise à nu portée par une écriture simple et directe qui s’appuie sur le vivant, enrobée par la présence sur scène de Guillaume Bertrand et de ses variations autour de Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

Un lieu dédié à la diffusion, à la création et aux pratiques artistiques et culturelles.

Le Théâtre Les 3 Chênes est un lieu de spectacle vivant de Laval Agglomération situé à Loiron-Ruillé. Cet équipement culturel a ouvert ses portes en octobre 2013 et accueille les actions du Pôle Loiron de Laval Agglomération en terme de développement artistique et culturel : spectacles de la saison, cours et concerts du conservatoire, service Lecture publique, projets construits en concertation avec les pratiques amateures,…

