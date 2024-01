Candide 1.6 / Gabriel UM – Collectif 1.5 Les 3 Chênes Loiron-Ruillé, 19 avril 2024, Loiron-Ruillé.

En alliant hip-hop et danse contemporaine, le collectif 1.5 nous offre un moment unique à la fois intime et authentique.

Et si être candide, c’était être vraiment libre ? Pour retrouver liberté, amour et bienveillance, Gabriel UM écrit des lettres sur le monde qui l’entoure à son “moi” enfant, son Candide. « Candide 1.6 » nous replonge dans la candeur, dans cet optimisme un peu béat qui nous permet de renouer avec l’insouciance et la spontanéité naturelle, une forme de liberté instinctive liée à notre enfance.

Au sein d’un groupe bien organisé, sept interprètes, danseur.ses, musicien et poète nouent un dialogue avec leur enfant intérieur et tentent de (re)conquérir leur liberté. La précision des mouvements, la force du collectif, et la scénographie épurée en trois dimensions offrent un moment de danse beau et puissant.

Un lieu dédié à la diffusion, à la création et aux pratiques artistiques et culturelles.

Le Théâtre Les 3 Chênes est un lieu de spectacle vivant de Laval Agglomération situé à Loiron-Ruillé. Cet équipement culturel a ouvert ses portes en octobre 2013 et accueille les actions du Pôle Loiron de Laval Agglomération en terme de développement artistique et culturel : spectacles de la saison, cours et concerts du conservatoire, service Lecture publique, projets construits en concertation avec les pratiques amateures,…

Chama Chereau