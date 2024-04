Les 24h du Lab’Aux, le Tiers-lieu de l’Auxois Semur-en-Auxois, samedi 6 avril 2024.

L’association Lab’Aux invite le grand public à une expérience unique lors de ses 24 heures dédiées à la découverte de toutes ses activités.

Au programme, une visite immersive à travers différents univers créatifs et innovants. Commencez par l’atelier vélo, où passionnés de cyclisme et curieux peuvent en apprendre davantage sur la réparation et la personnalisation de vélos. Poursuivez avec les ateliers Bois, Métal et Forge pour explorer les techniques traditionnelles et contemporaines de travail de ces matériaux.

Ne manquez pas le fablab, un espace où la technologie rencontre la créativité, idéal pour les inventeurs en herbe. L’atelier Lego promet quant à lui d’éveiller l’imagination de tous, petits et grands.

Pour ceux qui cherchent un espace de travail inspirant, la zone de coworking offre un environnement stimulant pour échanger et collaborer.

Enfin, l’association est fière de présenter sa ludothèque et la nouvelle section Terre’Aux, promettant des moments de découverte et de divertissement éducatif.

Les 24 heures de l’association Lab’Aux sont une invitation à explorer, apprendre et partager dans une ambiance conviviale et innovante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

52 et 43 rue de vigne

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@labaux.org

