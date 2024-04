LES 12 TRAVAUX D’ÉPUCES Thionville, samedi 18 mai 2024.

Dans le cadre de l’exposition Thionville s’enflamme pour les jeux et de la Nuit Européenne des Musées 2024, la Tour aux Puces vous propose une immersion sportive au cœur de la mythologie.

Inspiré des 12 travaux d’Hercule , un jeu de piste sera proposé aux visiteurs, petits et grands !

Tout comme le demi-dieu , vous devrez relever le défi des puces d’Épuces, en parcourant le musée à la conquête des vestiges symbolisant les 12 travaux.

Une manière originale et ludique pour découvrir ou redécouvrir les collections !

Alors ne restez pas sur la touche et chaussez vos meilleurs baskets !

2 parcours proposés

– parcours famille à partir de 6ans (présence d’un adulte obligatoire)

– parcours adulte (sans enfant)

Accès limité (50 personnes max par passage)

Sans réservationTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:30:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Cour du Château

Thionville 57100 Moselle Grand Est musees@mairie-thionville.fr

