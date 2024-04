Les 10km de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier, samedi 18 mai 2024.

Les 10km de Saint-Dizier La 22e édition des 10 km de Saint-Dizier, qualificative pour les championnats de France, se déroulera le samedi 16 mai 2024. Samedi 18 mai, 19h00 Saint-Dizier Sur inscription

L’édition 2024 des 10 km de Saint-Dizier en semi-nocturne, co-organisée avec le COSD Athlétisme, s’annonce comme une occasion unique pour les coureurs de se distinguer, avec en prime une qualification possible pour le championnat de France des 10 km. Cet événement s’ouvre sur une course de 800 mètres pour les enfants à 19h30, dans la rue Gambetta.

Et pour faire de cet événement une fête, un repas et une tombola seront proposés à tous les coureurs. À 20h, la Course Populaire Harmonie Mutuelle accueillera les participants de tous niveaux sur 3,2 km, promettant convivialité et plaisir partagé. Nouveauté cette année, des animations musicales égaieront le parcours pour la motivation de tous !

Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.gotiming.fr avec un lot aux 600 premiers inscrits ! À noter également, un dossard offert par tranche de 4 salariés inscrits pour le challenge du nombre (clubs et entreprises). « Nous attendons avec impatience de réunir la communauté des coureurs, témoins et acteurs de cette passion pour la course à pied, pour faire de cette 22e édition un moment mémorable », précise Mokhtar Kahlal, adjoint aux Sports.

