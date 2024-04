Les 10 km du port de plaisance 2ème édition Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines, dimanche 19 mai 2024.

Course à pied organisée dans le cadre de la Fête du Port de Plaisance de Montceau-les-Mines.

De 9h30 à 12h environ, retrouvez différents parcours chronométrés, pour tous niveaux.

Rendez-vous près de la capitainerie pour un parcours en boucle autour du port de plaisance.

Programme

8h30 retrait des dossards + accueil café par l’association Athlé Bourgogne Sud

9h30 départ course 10 km chronométré, course loisirs 6 km, course minime 4km

11h départ course éveil 800 m, course poussin 1 600 m, course benjamin 2 400 m

12h remise des récompenses

TARIFS

Course 10 km = 12 € en s‘inscrivant en ligne (dont 1,10 € de frais), 15 euros sur place.

Courses Loisir (6 km) et Découverte (4 km) = 8 € en s’inscrivant en ligne (dont 1,10 € de frais), 10 € sur place.

Courses Enfants = 3 € en ligne (dont 1,10 € de frais), 5 € sur place. .

Quai Général de Gaulle Port de plaisance

Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

