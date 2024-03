L’Ersteinoise Erstein, samedi 5 octobre 2024.

L’Ersteinoise Erstein Bas-Rhin

Une marche sur le même parcours sera proposée à l’issue du départ de la course.

Parcours animé et illuminé au coeur de la Ville.

Les participantes et participants se verront offrir un T-Shirt. Parcours animé et illuminé au coeur de la Ville.

Départ de la course aux abords du village santé, place de l’Hôtel de Ville.

Vestiaires en salle Hérinstein, rue du vieux marché. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05

fin : 2024-10-05

place de l’Hôtel de ville

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est valerie.vidal@ville-erstein.fr

