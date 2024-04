L’ERDRE A LA NAGE Sucé-sur-Erdre, samedi 27 avril 2024.

L’ERDRE A LA NAGE Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Une dizaine de nageurs parcourront L’Erdre entre Nort-sur Erdre et Nantes

Tous les nageurs, valides ou en situation de handicap, ont un parcours sportif exceptionnel. Ils sont animés des valeurs de partage et de solidarité et s’engagent régulièrement pour des causes qui les dépassent.

Toute la journée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Le Port

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement L’ERDRE A LA NAGE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2024-04-06 par eSPRIT Pays de la Loire