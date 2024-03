L’Epouvan’Trail Sauvagnon, dimanche 21 avril 2024.

L’Epouvan’Trail Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

– Trail de 12 km ou 20 km (1 boucle de 12 et une 2de de 8 km si l’on veut continuer) .

– Relais de 20 km (12 km et le 2nd(e) 8 km)

– Canitrail de 10 km

– marche de 10 km

Course éco-responsable pensez à vos verres éco-cup. 20 20 EUR.



Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@coursasauvagnon64.fr

