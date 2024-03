« Léon Gautier Mon débarquement » Médiathèque JF Sarrasin Hermanville-sur-Mer, mercredi 3 avril 2024.

« Léon Gautier Mon débarquement » Médiathèque JF Sarrasin Hermanville-sur-Mer Calvados

C’est un événement immersif qui retrace le Jour J de la Seconde Guerre mondiale, narré par le vétéran Léon Gautier. Au-delà des faits historiques, cet événement met en lumière l’incroyable courage et la solidarité humaine face à l’adversité. En plus d’une rencontre-dédicace avec Frédéric Leterreux (City Editions), « Mon Débarquement » promet une expérience inoubliable, offrant aux participants une véritable plongée dans l’Histoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:30:00

fin : 2024-04-03 20:00:00

Médiathèque JF Sarrasin 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie mediatheque@hermanville-sur-mer.fr

