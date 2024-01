Salon du livre de Léon « Aventure et Aquitaine » Léon, dimanche 25 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 10:00:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Exposition et vente de livres par des auteurs régionaux et maisons d’édition locales.

Berges du lac

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine aflc.de.leon@gmail.com



