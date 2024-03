Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Ciné-TNB Rennes, mercredi 17 avril 2024.

Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Projection d’un film d’animation avec sous titrage SME pour le Festival national du film d’animation Mercredi 17 avril, 14h00 Ciné-TNB Le billet pour une projection est à 3,80€

Début : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T15:30:00+02:00

Synopsis : Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies !

Ciné-TNB 1 rue Saint-Hélier, rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://festival-film-animation.fr/accessibilite/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 47 71 99 »}]

festival cinéma