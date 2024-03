Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Ciné-TNB Rennes, mercredi 17 avril 2024.

Projection d’un film d’animation avec sous titrage SME pour le Festival national du film d’animation Mercredi 17 avril, 14h00 1

https://festival-film-animation.fr/accessibilite/

Du 2024-04-17 14:00 au 2024-04-17 15:30.

Synopsis : Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies !

Ciné-TNB 1 rue Saint-Hélier, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine