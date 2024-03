L’ENVOL DES OISEAUX Fontenoy-le-Château, mercredi 17 avril 2024.

L’ENVOL DES OISEAUX Fontenoy-le-Château Vosges

Dimanche

Exposition de l ‘artiste peintre Gaêlle Pelachaud

Depuis de nombreuses années, elle est invitée à participer à des résidences d’artiste à travers le monde. Durant cette période et à son retour, elle réalise des œuvres sur papier sur les oiseaux et la flore. Gaëlle Pelachaud est également conférencière au Centre Pompidou et professeur de dessin à la Ville de Paris. Elle a réalisé plusieurs livres d’artiste, et livres-films. En qualité de chercheur sur le livre en mouvement, elle participe à des conférences sur cette thématique.

Vernissage le samedi 13 avril 2024 à 18h30

http://gaellepelachaud.com/

0 EUR.

2 rue de la Chenale

Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est

