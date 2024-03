L’entretien des rosiers Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mardi 21 mai 2024.

L’entretien des rosiers Comment bichonner vos rosiers ? Enfilez une tenue de jardinage et suivez notre jardinier pour un atelier pratique prodiguant conseils de mise en place et d’entretien des rosiers en culture biologique. Mardi 21 mai, 12h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Cette visite, couplée d’un atelier pratique, vous familiarisera avec nos collections de roses et vous permettra d’obtenir toutes les astuces pour bien entretenir vos rosiers chez vous!

Une tenue adaptée au travail horticole est fortement recommandée.

Une annulation est envisageable en cas d’intempéries.

Les mardis de 12h30 à 13h30 ou dorénavant aussi en fin de journée de 17h30 à 18h30 (NOUVEAU!), découvrez la richesse de nos collections et de nos projets de recherche lors des Variations botaniques, nos traditionnelles visites guidées en compagnie de nos expert·e·s (botaniste, conservateur·trice, horticulteur·trice ou chercheur·euse).

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00

Daniel Leventhal | CJBG